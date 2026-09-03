Kennismakingsmiddag voor jeugdgemeenteraad Goirle

Woensdag 2 september heeft de jeugdgemeenteraad van Goirle en Riel kennisgemaakt met elkaar en de gemeente. Het gaat om zestien kinderen uit groep 7 en 8, die de komende twee jaar meedenken over jeugdthema’s.

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De jeugdgemeenteraad is samengesteld uit leerlingen van alle basisscholen in Goirle en Riel. Tijdens de kennismakingsmiddag kregen de kinderen uitleg over hun rol en wat er van hen wordt verwacht. Ze gaan zich bezighouden met onderwerpen die belangrijk zijn voor de jeugd in de gemeente.

Een nieuw onderdeel dit jaar is de mogelijkheid om te solliciteren voor jeugdburgemeester. De kinderen die deel uitmaken van de raad, konden zich hiervoor kandidaat stellen. De winnaar wordt op vrijdag 11 september bekendgemaakt.

Installatie in september

De officiële installatie van de jeugdgemeenteraad vindt plaats op dinsdag 22 september. Dit gebeurt tijdens een vergadering van de gemeenteraad van Goirle. Op deze avond wordt niet alleen de jeugdgemeenteraad geïnstalleerd, maar ook de nieuwe jeugdburgemeester.

Met deze activiteiten wil de gemeente jongeren betrekken bij lokale politiek en hen de kans geven om hun ideeën en wensen voor de toekomst te delen.