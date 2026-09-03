Gratis kleding shoppen in Goirle: Fashion4Free evenement

Gemeente Goirle organiseert op 24 en 25 september het Fashion4Free evenement. Dit vindt plaats in de kapel van Cultureel Centrum Jan van Besouw, waar gratis herfst- en winterkleding wordt aangeboden. Inwoners kunnen kleding inleveren en met een VIP-kaart als eerste shoppen. Het initiatief is bedoeld om kledingverspilling tegen te gaan.

Gevonden voor jou

Het Fashion4Free evenement is een samenwerking tussen gemeente Goirle, Atelier H, Samen Sterk en het Cultureel Centrum Jan van Besouw. Het doel is om kleding een tweede leven te geven en verspilling te voorkomen. Iedereen kan op 24 september herfst- en winterkleding inleveren. Dit kan tussen tien uur ’s ochtends en zes uur ’s avonds.

Wie kleding inlevert, ontvangt een VIP-kaart. Hiermee krijg je op 25 september exclusieve toegang tot het evenement tussen tien uur en twaalf uur. Na deze tijd, vanaf twaalf uur tot drie uur ’s middags, is het evenement toegankelijk voor alle inwoners van Goirle. Het aanbod bestaat uit kleding en accessoires voor dames, heren en kinderen.

Activiteiten in Jan van Besouw

Het evenement vindt plaats in de kapel van het Cultureel Centrum Jan van Besouw, gelegen aan de Thomas van Diessenstraat 1 in Goirle. Vrijwilligers zorgen ervoor dat alle ingeleverde kleding wordt gesorteerd en klaargezet. Bezoekers kunnen in een gezellige sfeer hun favoriete items uitzoeken.

Fashion4Free is niet alleen een praktische oplossing voor overtollige kleding, maar ook een manier om inwoners te inspireren bewuster met consumptie om te gaan. Het project draagt bij aan duurzaamheid en sociale betrokkenheid binnen de gemeente.