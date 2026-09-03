Werkzaamheden Heezerweg zorgen voor vertraging

Vanaf 7 september tot 2 oktober wordt er gewerkt aan de Heezerweg bij de Albertlaan. Tijdens een deel van de werkzaamheden staan verkeerslichten, wat kan zorgen voor vertraging.

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Enexis vervangt het gasstation aan de Heezerweg ter hoogte van de Albertlaan. De werkzaamheden starten op 7 september en duren naar verwachting tot 2 oktober. Voor een deel van deze periode worden verkeerslichten geplaatst om het verkeer te regelen.

De verkeerslichten staan vanaf donderdag 10 september tot en met vrijdag 25 september bij het kruispunt. Dit valt in week 37 en week 39. De lichten moeten zorgen voor een veilige doorstroming tijdens de werkzaamheden.

Automobilisten die via dit kruispunt rijden, moeten rekening houden met mogelijke vertragingen. Het advies is om hier extra tijd voor in te plannen of een alternatieve route te overwegen.

De locatie van de werkzaamheden is bij de Heezerweg ter hoogte van de Albertlaan. De vervanging van het gasstation is onderdeel van een geplande verbetering van de infrastructuur.