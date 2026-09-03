Nieuw centrum Reusel feestelijk geopend

Het vernieuwde centrum van Reusel wordt op vrijdag 25 september feestelijk geopend. Het Kerkplein en de Markt hebben een nieuwe uitstraling gekregen, met meer ruimte voor winkels, horeca en terrassen.

Gevonden voor jou

Na jaren van plannen, samenwerking en bouwen is het centrum van Reusel klaar voor de toekomst. Het centrumplan, waarin het Kerkplein en de Markt een metamorfose hebben ondergaan, wordt gevierd met een feestelijke opening. Inwoners, ondernemers en bezoekers zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Officiële start op de Markt

De opening begint om half elf 's ochtends op de Markt in Reusel. Burgemeester Annemieke van de Ven en wethouder Mathijs Kuijken verrichten samen met aannemer Huijbregts Infra BV een symbolische openingshandeling: het planten van de eerste boom op het vernieuwde plein. Dit markeert de start van de vergroening en staat symbool voor een duurzame toekomst.

Het programma speelt zich af rondom een tent op het plein. Het noordelijke deel van de Markt is op deze dag afgesloten en niet beschikbaar als parkeerplek.

Kinderen zorgen voor kleur

Ook voor kinderen is er iets leuks georganiseerd. Zij kunnen bij winkeliers in het centrum een kleurplaat ophalen. De ingekleurde tekeningen worden tentoongesteld in etalages, waardoor het centrum een extra feestelijke uitstraling krijgt.

De feestelijke opening biedt een moment om stil te staan bij de vernieuwingen en de samenwerking van de afgelopen jaren. Meer informatie over het programma en acties van winkeliers is te vinden in de PC55 van vrijdag 18 september.