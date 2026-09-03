Reusel maakt zich op voor kermis

Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september is het kermis in Reusel. Het evenement vindt plaats op de Markt en het Kerkplein, met attracties, eetkramen en een prikkelarme middag. Ook zijn er verkeersmaatregelen en aangepaste busroutes.

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De kermis in Reusel opent zaterdag 12 september om 13.30 uur officieel en duurt tot dinsdag 15 september. Op zaterdag zijn de attracties geopend van twee uur ’s middags tot één uur ’s nachts. Van zondag tot en met dinsdag sluiten de kermisactiviteiten om middernacht.

Dinsdagmiddag is er een speciale prikkelarme kermis van twee uur tot half vier. Het geluid en de verlichting worden waar mogelijk gedimd, en de snelheid van de attracties aangepast. Dit maakt het evenement toegankelijker voor mensen met een beperking, zoals autisme of epilepsie.

Verkeersmaatregelen

In verband met de kermis wordt een deel van de Wilhelminalaan vanaf vrijdag 11 september twaalf uur ’s middags in beide richtingen afgesloten. Verkeer wordt omgeleid via Randweg-Oost (N269). Ook het busstation aan de Kruisstraat/Wilhelminalaan is niet in gebruik. Busmaatschappijen Hermes, Arriva en de Lijn gebruiken tijdelijke haltes op het industrieterrein en de Turnhoutseweg.

Parkeren en fietsenstallingen

Vanaf woensdag 9 september zes uur ’s avonds vervalt de parkeerzone voor vergunninghouders op de Markt en het Kerkplein. Dit blijft zo tot woensdag 16 september acht uur ’s avonds. Voor fietsen zijn stallingen beschikbaar bij het gemeentehuis, het busstation en tijdelijk op de Wilhelminalaan.

De gemeente Reusel-De Mierden heet iedereen welkom op de kermis en wenst alle bezoekers veel plezier.