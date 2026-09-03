Vergunning verleend voor kap boom aan Averbodeweg in Sterksel

De gemeente Heeze-Leende heeft een vergunning verleend voor het kappen van een boom in de voortuin van een woning aan de Averbodeweg in Sterksel. Het besluit is op 28 augustus 2026 genomen.

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De vergunning betreft het vellen van houtopstanden op het adres Averbodeweg 11 in Sterksel. Het besluit is gekoppeld aan zaaknummer 507092.

Belangrijke stukken rondom deze vergunning liggen ter inzage op het gemeentehuis van Heeze-Leende vanaf 29 augustus 2026. De termijn om bezwaar aan te tekenen bedraagt zes weken. Belangstellenden kunnen contact opnemen met de gemeente voor meer informatie.