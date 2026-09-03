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Hoorzitting over huisvesting arbeidsmigranten in Someren

Vandaag om 11:52 • Aangepast vandaag om 12:44

Op donderdag 10 september houdt de bezwaarschriftencommissie een hoorzitting in het gemeentehuis van Asten. Het gaat om een bezwaar tegen de omgevingsvergunning voor het huisvesten van zes arbeidsmigranten in Someren.

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De hoorzitting begint om half acht ’s avonds en vindt plaats op Koningsplein 3 in Asten. Het bezwaar richt zich tegen een besluit van 11 mei dit jaar, waarin het college van burgemeester en wethouders van Someren toestemming gaf om af te wijken van de bestemmingsregels. Hiermee wordt de huisvesting van zes arbeidsmigranten mogelijk gemaakt aan de Hoornmanstraat 22 in Someren.

De locatie is kadastraal bekend als gemeente Someren, sectie B, nummer 5352. Tijdens de hoorzitting zal de bezwaarschriftencommissie het bezwaar bespreken en beoordelen. De agenda van de bijeenkomst is onder voorbehoud en kan nog wijzigen.

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Gemeente Someren

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