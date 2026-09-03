Tijdelijke asielopvang Someren beëindigd, nieuwe plannen in voorbereiding

De tijdelijke asielopvang aan de Hoof 24 in Someren is op vrijdag 28 augustus gesloten. De bewoners zijn verhuisd naar andere locaties in Nederland. Het terrein wordt nu hersteld en de gemeente bereidt zich voor op de volgende cyclus van de Spreidingswet.

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De opvang in Someren werd tijdelijk georganiseerd en is na een periode van gebruik beëindigd. Alle asielzoekers zijn inmiddels ondergebracht in andere opvanglocaties elders in het land. In de komende weken wordt het terrein aan de Hoof 24 in zijn oorspronkelijke staat teruggebracht.

Ondertussen bereidt de gemeente Someren zich voor op de tweede cyclus van de Spreidingswet. Deze wet regelt de verdeling van asielopvangplaatsen over provincies en gemeenten. Someren verwacht 110 opvangplaatsen te moeten realiseren. Het definitieve besluit hierover wordt in december 2026 bekendgemaakt. De nieuwe opvanglocatie moet uiterlijk op 1 juli 2027 klaar zijn en blijft ten minste tot en met 31 december 2028 in gebruik.

Voorkeur inwoners

Bij het zoeken naar een geschikte locatie gebruikt de gemeente de uitkomsten van een enquête onder de inwoners. Ruim 1.300 mensen hebben deze ingevuld. Hieruit blijkt dat veiligheid, leefbaarheid en duidelijke afspraken over omgang en integratie belangrijke aandachtspunten zijn. Ook willen veel inwoners dat de opvang tijdelijk is, liefst buiten het centrum of aan de rand van een dorpskern. Gezinshuizen worden vaker genoemd dan opvang voor alleenstaande jonge mannen.

De gemeente Someren wil de betrokkenheid van de inwoners vergroten. Er worden denksessies georganiseerd om samen te zoeken naar een geschikte locatie. Hoe en wanneer deze plaatsvinden, wordt later bekendgemaakt. Zodra er meer duidelijkheid is over de locatie en het proces, informeert de gemeente de omgeving.