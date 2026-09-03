Someren plaatst bladkorven door vroege bladval

Door de vroege bladval plaatst de gemeente Someren deze week al bladkorven in de dorpen. De korven blijven staan tot 30 januari 2027 en worden regelmatig geleegd. Vanaf oktober kun je ook gratis bladafval naar de milieustraat brengen.

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Door de droogte vallen de bladeren dit jaar eerder van de bomen, waardoor de gemeente Someren besloten heeft om de bladkorven eerder dan normaal te plaatsen. De korven staan in de bebouwde kom van de dorpen en kunnen tot en met 30 januari 2027 gebruikt worden om bladafval kwijt te raken.

Leegschema bladkorven

Tot maandag 6 oktober worden de korven één keer per twee weken geleegd. Daarna gebeurt dit wekelijks op dinsdag of donderdag. Het is belangrijk dat er alleen bladeren van bomen en struiken in de korven worden gedeponeerd. Snoeiafval, grond of ander tuinafval mag er niet in, omdat dit leidt tot het niet legen en uiteindelijk weghalen van de korf.

Is een korf vol? Dan mag je het blad naast de korf leggen, op een plek waar de machine er goed bij kan. Let op: korven die mensen zelf plaatsen worden niet geleegd en verwijderd.

Blad gratis naar de milieustraat

Vanaf maandag 6 oktober tot en met 31 oktober kun je bladafval gratis naar de milieustraat in Deurne brengen. Vanaf maandag 2 november 2026 tot en met 30 januari 2027 kan dit ook in Someren, maar dan op afspraak. Vergeet niet je milieupas mee te nemen. Voor ander tuinafval of blad dat gemengd is met tuinafval moet je wel betalen.

Veegwagen in actie

Naast de bladkorven rijdt ook de veegwagen door de straten van Someren. Deze haalt zoveel mogelijk gevallen blad van de straat om de omgeving schoon te houden.

Blad als natuurlijke mest

Bladafval kan ook een nuttige bestemming krijgen in je eigen tuin. Kleine hoeveelheden kunnen onder de grond worden gespit, terwijl grotere hoeveelheden apart verzameld kunnen worden. Het blad dient dan als natuurlijke mest, wat goed is voor de bodem en helpt om vocht vast te houden.