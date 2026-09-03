Moerdijk zet zich in tegen plastic afval met opruimacties

Op vrijdag 18 september organiseert klimaatburgemeester Jannie Meeuwisse samen met Vrouwen van Nu opruimacties en educatieve activiteiten in Moerdijk. Deze dag sluit aan bij World Cleanup Day en richt zich op plasticvervuiling en een schonere leefomgeving.

Gevonden voor jou

In de gemeente Moerdijk worden op vrijdag 18 september diverse activiteiten georganiseerd om aandacht te vragen voor de gevolgen van plastic afval. Inwoners en scholieren helpen met het opruimen van zwerfafval en leren over de reis van afval van straat naar zee.

Naast de opruimacties worden in verschillende wijken stoeptegels geplaatst met de boodschap: ‘Hier begint de zee. Gooi niets in de straat.’ Hiermee willen de organisatoren laten zien hoe kleine veranderingen een groot verschil kunnen maken voor het milieu.

Feestelijke start

De dag wordt feestelijk geopend door wethouder Bennie Blom om tien uur ’s ochtends. De inloop is vanaf half tien en iedereen is welkom om gedurende de dag aan te sluiten. De activiteiten vinden plaats in De Stad Klundert en duren tot vijf uur ’s middags.

Met deze acties willen klimaatburgemeester Jannie Meeuwisse en Vrouwen van Nu niet alleen bewustwording creëren, maar ook laten zien hoe belangrijk het is om gezamenlijk te werken aan een duurzame toekomst. De dag sluit aan bij World Cleanup Day, die dit jaar op 20 september plaatsvindt.

De gemeente Moerdijk hoopt dat veel inwoners zich aansluiten bij deze initiatieven en zo bijdragen aan een schonere leefomgeving.