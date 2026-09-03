Nieuwe klap voor motorcrosser Kay de Wolf: sterk seizoen nu al voorbij

Het sterke debuutseizoen van motorcrosser Kay de Wolf in de MXGP is abrupt voorbij, zo is donderdag duidelijk geworden. De 21-jarige coureur uit Eersel heeft maandag bij een valpartij een handblessure opgelopen en mist daardoor de laatste drie Grands Prix in Turkije, China en Australië. Ook kan hij Nederland op 4 oktober niet vertegenwoordigen tijdens de Motocross of Nations in Frankrijk.

Het is een flinke domper op een seizoen waarin De Wolf juist liet zien dat hij ook in de zwaarste motorcrossklasse tot de wereldtop behoort. De wereldkampioen MX2 van 2024 maakte dit jaar de overstap naar de MXGP en reed al snel vooraan mee.

In juni vertelde hij tegen Omroep Brabant dat hij zich uitstekend thuis voelde tussen de grote jongens. "Ik voel dat ik in deze klasse thuishoor", zei hij toen. De Wolf sprak zelfs al voorzichtig zijn ambitie uit om volgend jaar mee te doen om de wereldtitel.

Blessureleed

In zijn debuutseizoen werd hij geteisterd door blessures. Zo liep hij eerder deze zomer een enkelblessure op, waardoor hij meerdere Grands Prix moest missen.

Na zijn terugkeer vond hij snel zijn oude vorm terug. Zowel tijdens de MXGP van Vlaanderen in Lommel als voor eigen publiek in Arnhem eindigde hij in beide manches als tweede. Daarmee werd hij bij beide Grands Prix tweede in het eindklassement.

Ondanks de wedstrijden die hij miste, staat De Wolf nog altijd negende in de WK-stand, maar door zijn handblessure komt er nu definitief een vroegtijdig einde aan zijn eerste seizoen in de MXGP.