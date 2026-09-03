Informatieavond subsidieregeling jeugd in Oisterwijk afgelast

De informatieavond over de subsidieregeling met focus op jeugd op 10 september in Oisterwijk gaat niet door. Dit is besloten vanwege onvoorziene omstandigheden.

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De bijeenkomst stond gepland voor donderdag 10 september, maar kan door omstandigheden niet doorgaan. Deze avond was bedoeld om inwoners van Oisterwijk te informeren over de subsidiemogelijkheden voor jeugdactiviteiten.

Inwoners die zich hadden aangemeld of van plan waren om te komen, wordt gevraagd hun vragen via e-mail te sturen. Dit kan tot dinsdag 8 september, twaalf uur ’s middags. Het e-mailadres dat hiervoor beschikbaar is, is [email protected].

Andere bijeenkomst gaat wel door

Een andere informatieavond, die gericht is op subsidieregelingen voor de basisstructuur, gaat wel door zoals gepland. Deze vindt plaats op donderdag 10 september van zeven uur tot half negen ’s avonds in het Raadhuis van Oisterwijk aan de Lind 56.

Voorlopig is er geen nieuwe datum bekend voor de afgelaste informatieavond over jeugdsubsidies.