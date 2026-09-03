Sloop voormalig gemeentekantoor Haaren start 14 september

In Haaren begint op maandag 14 september de sloop van het voormalig gemeentekantoor. De werkzaamheden duren ongeveer tien weken en maken ruimte voor de bouw van het nieuwe gemeenschapshuis Den Domp en woningen. Vooraf worden vleermuizen gecontroleerd en het oorlogsmonument tijdelijk opgeslagen.

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Het project Den Domp en Mgr. Bekkersplein in Haaren gaat een nieuwe fase in. Bouwbedrijf Van der Zanden uit Moergestel voert de sloopwerkzaamheden uit. Voor de start wordt het gebouw ongeschikt gemaakt voor vleermuizen en vindt een uitvliegcontrole plaats. Dit gebeurt volgens de omgevingsvergunning voor flora en fauna.

Het oorlogsmonument dat voor het voormalig gemeentehuis staat, wordt zorgvuldig ingepakt en opgeslagen. Het Haarens Comité 4 en 5 mei organiseert de herdenking tijdens de werkzaamheden op een andere locatie. Voor omwonenden organiseert de gemeente een inloopmoment op vrijdag 11 september van twee tot vier uur ’s middags in Den Domp. Hier kunnen vragen gesteld worden over de planning en uitvoering.

Planten ophalen

Op zaterdag 5 september kunnen inwoners tussen negen uur ’s ochtends en één uur ’s middags vaste planten uit de borders rond het gemeentehuis meenemen. Dit initiatief komt van Jan Mathijssen uit Haaren, samen met lokale boomkwekers. Organisatoren helpen met het uitgraven en geven advies over verzorging.

Bouw start in 2027

Na de sloop beginnen de voorbereidingen voor het nieuwe gemeenschapshuis en de woningen. De omgevingsvergunningen hiervoor zijn onherroepelijk. Vijf aannemers zijn geselecteerd voor de gunningsfase van de aanbesteding, die loopt tot februari 2027. Kabels en leidingen worden begin 2027 verlegd, waarna de bouw naar verwachting in het tweede kwartaal kan starten.

Ondanks landelijke uitdagingen rond netcapaciteit verwacht de gemeente geen verdere vertraging. De planning blijft gericht op oplevering van het gemeenschapshuis en de herinrichting van het plein in 2028.