Gegevens van mogelijk alle cliënten op straat na lek bij sociale dienst

Persoonsgegevens van mogelijk alle 2542 cliënten van de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Brabantse Wal zijn bij andere cliënten terechtgekomen. Het datalek bij de overheidsinstantie die inwoners van Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht helpt met geld, werk of schulden, werd op 18 augustus ontdekt door de gemeente Bergen op Zoom.

Het ging mis toen uitkeringsspecificaties van de maand augustus verzonden werden, schrijft ZuidWest Update. Bij het samenstellen van de poststukken ging het verkeerd. In die poststukken zaten uitkeringsspecificaties en een nieuwsbrief. De documenten kwamen in verkeerde enveloppen terecht, schrijft het college van de gemeente Woensdrecht aan de gemeenteraad.

Door de fout ontvingen cliënten of bewindvoerders mogelijk persoonsgegevens van andere cliënten van de ISD. Het lek leek eerst niet zo groot te zijn, maar later bleek het toch betrekking te kunnen hebben op alle cliënten van de instantie, in totaal 2542 mensen.

Onderzoek

"Omdat de precieze omvang van het datalek thans niet te achterhalen is wordt veiligheidshalve uitgegaan van een datalek van maximale omvang", schrijft het college.

De ISD heeft een onderzoek ingesteld, maatregelen getroffen en vraagt cliënten die onterecht documenten ontvangen hebben, deze terug te sturen. De getroffen cliënten zijn geïnformeerd met een brief en hebben een retourenvelop gekregen waarin de documenten die niet voor hen bedoeld zijn teruggestuurd kunnen worden.