Gratis cursus Politiek Actief in Eindhoven

In Eindhoven start op 28 oktober een gratis cursus voor inwoners die meer willen weten over de lokale politiek. Tijdens de cursus leren deelnemers over besluitvorming, debatteren en ontmoeten ze politici. Er zijn dertig plekken beschikbaar.

Gevonden voor jou

De cursus Politiek Actief is bedoeld voor inwoners van Eindhoven die geïnteresseerd zijn in de gemeentepolitiek of zelf actief willen worden, maar nog niet precies weten hoe. Deelnemers krijgen antwoord op vragen over hoe de besluitvorming werkt, welke invloed zij zelf kunnen uitoefenen en wat de taken van een raadslid zijn.

Naast theorie is er ook ruimte voor praktijkervaring. Deelnemers volgen een training debatteren en ontmoeten bestuurders en politici uit de gemeente. Als afsluiting wonen ze een vergadering van de gemeenteraad bij. Zo krijgen ze een goed beeld van hoe de lokale politiek werkt en welke vaardigheden daarbij nodig zijn.

Gratis deelname

De cursus is gratis en biedt plaats aan dertig deelnemers. Het start op 28 oktober. Belangstellenden die meer willen weten of zich willen aanmelden, kunnen terecht op de pagina Cursus Politiek Actief van de gemeente Eindhoven.