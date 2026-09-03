Grondverkoop voor woningbouw Bosvenne in Hoeven aangekondigd

De gemeente Halderberge gaat ruim 10.000 vierkante meter grond verkopen in Hoeven voor de bouw van 39 woningen. Het project maakt deel uit van de nieuwe woonwijk Bosvenne, gericht op duurzaamheid en een gevarieerd woonmilieu. Marktpartijen kunnen via een openbare biedingsprocedure meedingen.

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In Hoeven, gemeente Halderberge, worden gemeentelijke gronden beschikbaar gesteld voor de bouw van een nieuwe woonwijk genaamd Bosvenne. Het gaat om 10.760 vierkante meter grond waarop 39 woningen worden gebouwd, verdeeld over verschillende woonvelden en fasen. Het project richt zich op een mix van betaalbare woningen, twee-onder-een-kapwoningen en levensloopbestendige patiowoningen.

De gemeente kiest voor een openbare biedingsprocedure, waardoor ontwikkelaars de kans krijgen om de grond te kopen. De woningen worden gebouwd door één partij, die verantwoordelijk is voor het hele project. De biedingen worden uitsluitend beoordeeld op de hoogte van de geboden grondprijs.

Variatie aan woningen

Het plan omvat achttien betaalbare rijenwoningen, waaronder twaalf rug-aan-rugwoningen, zes rijwoningen, twaalf twee-onder-een-kapwoningen en negen patiowoningen. Bosvenne wil een duurzame en groene woonwijk creëren met aandacht voor energiezuinigheid, klimaatadaptatie en een hoogwaardige leefomgeving.

Ontwikkelaars moeten voldoen aan strikte voorwaarden, zoals ervaring met vergelijkbare woningbouwprojecten. Hierbij moeten zij referentieprojecten kunnen tonen waarin variatie in woningtypes centraal staat.

Gronden bouwrijp opgeleverd

De gemeente levert de gronden bouwrijp op en richt de openbare ruimte in volgens de projectfasering. Voor de ontwikkellocaties zijn kavelpaspoorten opgesteld, met daarin de belangrijkste ruimtelijke en programmatische uitgangspunten. Deze dienen als leidraad bij de verdere uitwerking van het plan.

Geïnteresseerde partijen kunnen zich tot vrijdag 25 september 2026 om tien uur ’s ochtends aanmelden. De gemeente sluit een koopovereenkomst met de partij die de hoogste biedingssom biedt.