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Tak valt op auto in Dongen, vrouw komt met schrik vrij

Vandaag om 13:31 • Aangepast vandaag om 14:51

Een grote tak is donderdagmiddag afgebroken en op een auto gevallen op de Sint Josephstraat in Dongen. De bestuurster van de auto was net onder de boom doorgelopen toen de tak naar beneden kwam. Zij kwam met de schrik vrij. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De auto raakte flink beschadigd door de klap. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig weggetakeld. 

De vrouw was flink geschrokken. Omstanders zeiden dat zij een engeltje op haar schouder heeft gehad.

De weg is een tijd dicht geweest voor het verkeer. Later is ook nog een andere tak in de boom door de brandweer vanuit een hoogwerker verwijderd. 

  • Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
    Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
  • Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
  • Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
  • Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
  • Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.

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