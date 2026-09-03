Ondernemersbijeenkomst in Gilze draait om AI

Op donderdag 24 september organiseert gemeente Gilze en Rijen samen met het GRIC een ondernemersbijeenkomst in De Schakel. Het centrale thema van de avond is kunstmatige intelligentie (AI), met sprekers Wouter de Vries en Sonny de Leeuw.

Gevonden voor jou

De bijeenkomst begint om acht uur ’s avonds en vindt plaats aan de Kerkstraat in Gilze. Het evenement is bedoeld voor ondernemers uit de regio en biedt een kans om ervaringen te delen, inspiratie op te doen en nieuwe connecties te maken.

Wouter de Vries, een strateeg en voormalig docent, belicht de strategische kant van kunstmatige intelligentie. Hij geeft inzicht in de visie en context rondom AI. Sonny de Leeuw, een ontwikkelaar en specialist in AI, demonstreert live hoe de technologie werkt en wat er al mogelijk is.

Focus op innovatie

De bijeenkomst staat volledig in het teken van innovatie en de praktische toepassing van AI. Dit onderwerp krijgt steeds meer aandacht, omdat het voor veel bedrijven nieuwe kansen biedt. Met deze bijeenkomst wil de organisatie ondernemers helpen om toekomstgericht te denken.