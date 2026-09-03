Gemeente waarschuwt voor misleidende thuisbatterij-acties

De gemeente waarschuwt inwoners voor aanbiedingen over gratis thuisbatterijen. Er is geen samenwerking met commerciële partijen en geen gemeentelijke actie.

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Er zijn vragen binnengekomen bij de gemeente over acties waarbij gratis thuisbatterijen worden aangeboden. Daarbij wordt soms gesproken over een samenwerking met de overheid of de gemeente. De gemeente benadrukt dat er geen verband is met zulke commerciële aanbiedingen.

In sommige gevallen wordt gesuggereerd dat inwoners kosteloos een thuisbatterij kunnen krijgen, bijvoorbeeld voor de eerste honderd deelnemers. Dit klopt niet, aldus de gemeente. Er zijn geen gemeentelijke initiatieven waarbij gratis thuisbatterijen worden verstrekt.

Let op bij aanbiedingen

De gemeente adviseert om alert te zijn bij het ontvangen van dergelijke aanbiedingen. Controleer altijd wie de aanbieder is en welke voorwaarden en kosten eraan verbonden zijn. Commerciële partijen opereren zelfstandig en staan los van gemeentelijke regelingen.

Inwoners die meer willen weten over energie- en duurzaamheidsprogramma’s van de gemeente, kunnen actuele informatie opvragen via de gebruikelijke gemeentelijke kanalen.