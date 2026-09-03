Miljoenen voor TU/e-onderzoek naar elektronen en eiwitten

Julius Huijts en Sara Giarrusso, onderzoekers van de TU Eindhoven, hebben elk een Europese subsidie van 1,5 miljoen euro ontvangen. Hiermee starten zij baanbrekend onderzoek naar het gedrag van elektronen en eiwitten.

Gevonden voor jou

Twee jonge talenten van de Technische Universiteit Eindhoven hebben een ERC Starting Grant gekregen. Dit is een prestigieuze subsidie van de European Research Council (ERC), bedoeld om innovatief onderzoek te stimuleren. Huijts en Giarrusso behoren tot een selecte groep van 421 onderzoekers in Europa die deze ronde werd beloond.

Onderzoek naar elektronen

Sara Giarrusso, professor in Mathematics and Computer Science, richt zich op de beweging van elektronen. Haar project 'CURRENt' moet bijdragen aan nieuwe technologieën zoals efficiëntere zonnecellen en geavanceerde quantumapparaten. Giarrusso ontwikkelt een compleet nieuw wiskundig model dat nauwkeuriger voorspellingen mogelijk maakt over complexe interacties tussen elektronen.

Moleculaire film van eiwitten

Julius Huijts, professor in Applied Physics, onderzoekt hoe eiwitten functioneren op moleculair niveau. Zijn project 'Cool T-ReX' draait om het ontwikkelen van een nieuwe hogesnelheidselektronenmicroscoop. Hiermee kunnen de snelle bewegingen van eiwitten worden vastgelegd in een 'moleculaire film', een primeur in de wetenschap.

De ERC Starting Grants zijn bedoeld om jonge onderzoekers te ondersteunen bij het opzetten van hun eigen onderzoeksteams en het uitvoeren van ambitieuze projecten. De subsidies maken deel uit van een Europees pakket van 705 miljoen euro, dat dit jaar een recordaantal aanvragen ontving. Slechts 8,8 procent van deze aanvragen werd toegekend.

De projecten van Huijts en Giarrusso dragen niet alleen bij aan wetenschappelijke vooruitgang, maar versterken ook de internationale positie van de TU Eindhoven als onderzoeksinstituut. Dankzij deze subsidies kunnen zij hun werk verder uitbreiden en mogelijk nieuwe technologieën ontwikkelen die wereldwijd impact hebben.