Tilburg blijft populair bij woninginvesteerders

Tilburg University blijkt aantrekkelijk voor investeerders in huurwoningen. Ondanks nieuwe huurwetten die landelijk tot minder aanbod leidden, nam het aantal woningen in Tilburg juist toe met 470 tussen 2023 en 2026, meldt het Kadaster.

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Studentensteden zoals Tilburg blijven populair bij investeerders, blijkt uit cijfers van het Kadaster. Landelijk is het aantal huurwoningen van investeerders met twee procent afgenomen door strengere regels voor verhuurders. Toch gaan zes studentensteden, waaronder Tilburg, tegen deze trend in.

In Tilburg steeg het aantal investeerderswoningen tussen 2023 en 2026 met 470. De stad trekt vooral bedrijfsmatige investeerders aan, die meer woningen op de markt brachten dan particuliere beleggers eruit haalden. Dit succes wordt gedeeld met steden zoals Amsterdam en Eindhoven.

Strengere regels

De nieuwe huurwetten van voormalig minister Hugo de Jonge waren bedoeld om huurders te beschermen, maar stuitten op kritiek. Beleidsmakers vreesden dat de strengere regels averechts zouden werken en juist minder verhuurbare woningen zouden opleveren.

Hoewel dat landelijk deels klopt, nemen studentensteden een uitzonderingspositie in. Hier daalde het aanbod van huurwoningen slechts met één procent. In Den Haag en Utrecht was de afname veel sterker.

Tilburg blijft hierdoor een aantrekkelijke optie voor investeerders op de woningmarkt. De stad toont aan dat beleid niet overal dezelfde uitwerking heeft en studentensteden een unieke dynamiek kennen.