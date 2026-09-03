Staking openbaar vervoer raakt Tilburg University

Op woensdag 9 september rijden er geen treinen en bussen door een landelijke staking. Tilburg University laat weten dat alle colleges op de campus gewoon doorgaan. Studenten en medewerkers moeten zelf zorgen voor alternatief vervoer of een verblijfplaats in Tilburg. Extra drukte op de parkeerplaats wordt verwacht.

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Vakbond FNV heeft een landelijke staking in het openbaar vervoer aangekondigd voor woensdag 9 september. Dit is onderdeel van acties tegen mogelijke bezuinigingen op sociale zekerheid door het kabinet. Zowel medewerkers van de NS als het stads- en streekvervoer leggen hun werk neer.

Ondanks de staking blijven de onderwijsactiviteiten op Tilburg University doorgaan. De universiteit roept studenten en medewerkers op om tijdig alternatieven te regelen, zoals een verblijfplaats in de stad of ander vervoer. Dit kan zorgen voor extra drukte op de parkeerplaats als meer mensen met de auto naar de campus komen.

Geen extra maatregelen

Tilburg University behandelt deze staking zoals eerdere ov-stakingen en neemt geen aanvullende maatregelen. Mogelijke parkeeroverlast wordt niet actief aangepakt. De universiteit wijst erop dat eventuele extra kosten voor vervoer niet worden vergoed en volledig voor rekening zijn van studenten en medewerkers.

De staking maakt onderdeel uit van een reeks landelijke acties in verschillende sectoren. Woensdag is het openbaar vervoer aan de beurt, wat grote impact kan hebben op reizigers die afhankelijk zijn van trein- en busverbindingen.