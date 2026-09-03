Gemeente Oss helpt bij stroomaansluiting nieuwe projecten

De gemeente Oss krijgt tijdelijk de kans om woningbouw- en onderwijsprojecten eerder aan te melden voor een stroomaansluiting. Dit moet de kans vergroten dat deze projecten tijdig aangesloten worden op het elektriciteitsnet. Initiatiefnemers kunnen hun plannen tot 13 september aanmelden. Het gaat om projecten die in de komende tien jaar een aansluiting nodig hebben.

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Het elektriciteitsnet zit ook in Oss vol, waardoor nieuwe projecten niet vanzelfsprekend snel een aansluiting krijgen. De landelijke Regeling Eerder Aanvragen biedt gemeenten tijdelijk de mogelijkheid om projecten alvast op een wachtlijst te plaatsen. Dit kan helpen om toekomstige woningbouw en scholen sneller van stroom te voorzien.

De regeling is bedoeld voor initiatiefnemers die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van woningen of onderwijsvoorzieningen. Dit kunnen bijvoorbeeld projectontwikkelaars, woningcorporaties of onderwijsinstellingen zijn. Alleen projecten zonder omgevingsvergunning of aansluitbevestiging komen in aanmerking.

Beoordeling door gemeente

De gemeente Oss stelt beleidsregels op en beoordeelt welke projecten geschikt zijn voor een vroege aanmelding. De geselecteerde projecten worden geplaatst op een volgordelijst. Deze lijst wordt vervolgens doorgestuurd naar netbeheerder Enexis, die de verdere afhandeling verzorgt.

Initiatiefnemers moeten hun project vóór 13 september aanmelden bij de gemeente en alle gevraagde informatie aanleveren. Alleen volledig ingediende aanvragen die voldoen aan de voorwaarden worden opgenomen op de lijst. Meer informatie over de procedure is beschikbaar via de gemeentelijke website.

De tijdelijke regeling is bedoeld om de kans te vergroten dat woningbouw- en onderwijsprojecten klaarstaan zodra er ruimte komt op het elektriciteitsnet. Het is een belangrijke stap om de groeiende vraag naar stroom in Oss beter te kunnen opvangen.