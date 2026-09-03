Man met mes bedreigd in Breda, omstander pakt wapen af van dader

Een 39-jarige man heeft donderdagmiddag een andere man met een mes bedreigd aan het Doctor Jan Ingen Houszplein in Breda. Een omstander greep in en pakte het mes af, maar liep daarbij wel een klein sneetje in zijn hand op.

Agenten die waren afgekomen op een melding van een steekpartij, gebruikten een stroomstootwapen om de man onder controle te krijgen. Vervolgens trok hij een groot deel van zijn kleding uit en ging hij op de grond liggen.

De man is aangehouden, geboeid en overgebracht naar het politiebureau. Het is niet bekend waar hij vandaan komt.