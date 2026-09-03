Rucphen stelt profielschets nieuwe burgemeester vast

De gemeenteraad van Rucphen heeft woensdag de profielschets voor de nieuwe burgemeester vastgesteld. Het document, met daarin de gewenste eigenschappen en kwaliteiten, werd aangeboden aan de commissaris van de Koning, Ina Adema. Inwoners en basisschoolkinderen mochten eerder aangeven wat zij belangrijk vinden en hun input is verwerkt. De vacature wordt 9 september gepubliceerd en de nieuwe burgemeester wordt in maart volgend jaar geïnstalleerd.

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De profielschets is woensdag 2 september vastgesteld tijdens een bijzondere raadsvergadering. In dit document staat beschreven welke eigenschappen de nieuwe burgemeester van Rucphen moet hebben. Het werd officieel aangeboden aan de commissaris van de Koning, mevrouw Ina Adema, die aanwezig was bij de vergadering.

Bij het opstellen van de profielschets vroeg de gemeente eerder dit jaar om input van haar inwoners. Via een enquête konden zij aangeven wat zij belangrijk vinden in een burgemeester. Daarnaast werden basisscholen bezocht om ook van kinderen te horen wat zij verwachten van hun toekomstige burgervader of -moeder. De resultaten van deze raadplegingen zijn meegenomen in de uiteindelijke profielschets.

Openstelling vacature

Rucphen zoekt een ervaren bestuurder die zichtbaar en benaderbaar is en goed past bij de lokale gemeenschap. De nieuwe burgemeester moet verbindend, daadkrachtig en stevig in zijn of haar schoenen staan. Vanaf 9 september wordt de burgemeestersvacature gepubliceerd in de Staatscourant. Geïnteresseerden hebben dan drie weken de tijd om te solliciteren.

Na de sollicitatieperiode volgt een selectieprocedure, inclusief gesprekken, waarna de gemeenteraad in december een aanbeveling doet. De installatie van de nieuwe burgemeester staat gepland voor maart 2027. Hiermee zet Rucphen een belangrijke stap in het proces naar een nieuwe bestuurlijke leider voor de gemeente.