Gemeente Bergen op Zoom onderzoekt aardgasvrije alternatieven

De gemeente Bergen op Zoom start op 7 september een onderzoek naar de voorkeuren van inwoners voor een aardgasvrije toekomst. Hiervoor worden 10.000 willekeurige adressen in de gemeente uitgenodigd. Deelnemers kunnen online hun mening geven over mogelijke alternatieven voor aardgas. Het onderzoek loopt tot en met 27 september.

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Vanaf 7 september ontvangen inwoners van 10.000 geselecteerde adressen een uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek. De uitnodiging komt per brief en bevat een QR-code en een link naar de online omgeving. Iedere deelnemer krijgt ook een unieke code die nodig is voor deelname aan het onderzoek.

Bij het onderzoek maakt de gemeente gebruik van een Participatieve Waarde Evaluatie (PWE). Dit is een methode waarbij inwoners actief worden betrokken bij beleidskeuzes. In de online omgeving krijgen deelnemers informatie over verschillende aardgasvrije mogelijkheden en kunnen zij aangeven wat zij belangrijk vinden. Zo ontstaat een duidelijk beeld van de voorkeuren en afwegingen van inwoners.

Belang voor gemeentelijk beleid

De resultaten van het onderzoek zijn van grote waarde voor het warmteprogramma van de gemeente Bergen op Zoom. Met de uitkomsten kan de gemeente beter rekening houden met de behoeften en wensen van inwoners bij het opstellen van beleid voor een aardgasvrije toekomst.

Om deelnemers te helpen, is een korte uitlegvideo beschikbaar in de online omgeving. Hier wordt uitgelegd hoe het onderzoek werkt en hoe men de eigen voorkeuren kan aangeven.

Het onderzoek sluit op 27 september. De gemeente hoopt met de input van inwoners een goed beeld te krijgen van wat belangrijk is bij de overstap naar een aardgasvrij alternatief.