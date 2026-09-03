Duitsers tippen politie over gestolen motoren in schuur, twee arrestaties

In een schuur aan de Adrianastraat in Boxtel zijn donderdagmiddag drie gestolen motoren in beslag genomen door de politie. Twee verdachten zijn aangehouden.

De politie werd door de Duitse politie getipt over een in Duitsland gestolen motor. De gps-tracker van het voertuig gaf de locatie aan de Adrianastraat door.

Toen agenten bij het huis kwamen, troffen zij twee mensen in de schuur met de gestolen motor. De twee werden opgepakt. In de schuur stonden ook nog twee andere gestolen motoren.

Een van de motoren was bijna helemaal gestript. De politie doet verder onderzoek.