Mies van Loon geïnstalleerd als jeugdburgemeester in Oirschot

Mies van Loon is donderdag officieel geïnstalleerd als jeugdburgemeester van Oirschot. Dit gebeurde op basisschool Dalton Kindcentrum AvontuurRijk, waar ze in haar eigen klas de ambtsketen ontving.

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De installatie van de nieuwe jeugdburgemeester vond plaats onder toeziend oog van haar klasgenoten. Burgemeester Judith Keijzers-Verschelling en de vorige jeugdburgemeester, Floor van Ruremonde, hingen Mies de ambtsketen om. Dit symbool van haar nieuwe rol mag ze het hele schooljaar dragen.

Het moment werd feestelijk gevierd. Naast de officiële ceremonie was er taart voor iedereen, zodat het voor Mies en haar klasgenoten een dag werd om niet snel te vergeten. De sfeer in de klas was vrolijk en ontspannen.

Als jeugdburgemeester zal Mies het komende jaar haar gemeente vertegenwoordigen bij verschillende activiteiten. Ze krijgt daarbij de kans om mee te denken over onderwerpen die belangrijk zijn voor jongeren in Oirschot.

De gemeente Oirschot zet al jaren in op het betrekken van jongeren bij lokale besluitvorming. Door een jeugdburgemeester te kiezen, wil de gemeente kinderen en jongeren een stem geven en hun betrokkenheid vergroten.