FC Tilburg thuis tegen Audacia in beker

FC Tilburg speelt zondagmiddag tegen Audacia uit Moergestel in de eerste thuiswedstrijd van hun bekercampagne. De wedstrijd begint om half drie op Sportpark Spoordijk in Tilburg.

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De Tilburgse ploeg begon vorige week met een nederlaag in de beker, maar toch is er vertrouwen in het team. Tegen derdeklasser Jong Brabant verloor FC Tilburg met 2-0, maar het team liet zien goed mee te kunnen op een hoger niveau. De verdediging stond sterk en via snelle tegenaanvallen werd meerdere keren gevaarlijk spel gecreëerd.

Hoewel er geen doelpunten werden gemaakt, zag de ploeg positieve punten. Het team speelt als een hechte groep en lijkt klaar voor een sterk seizoen. Zondag willen ze deze lijn voortzetten en het thuispubliek blij maken met een overwinning.

Nieuwe trainer bij Audacia

Audacia, de tegenstander uit Moergestel, eindigde vorig seizoen als vijfde in de vierde klasse. Dit seizoen staan ze onder leiding van een nieuwe trainer, Rob van der Kaaij. Hij probeert zijn eigen speelstijl door te voeren bij het team, dat bekendstaat om zijn technische vaardigheden en verzorgde voetbal.

De wedstrijd tegen Audacia is niet alleen een bekerduel, maar ook een test voor later in de competitie. Beide ploegen zullen elkaar namelijk nogmaals treffen in de reguliere competitie.

Kans op eerste winst

Voor FC Tilburg is het duel een kans om de eerste overwinning van het seizoen te pakken. Met de steun van het thuispubliek hoopt de ploeg een sterk resultaat neer te zetten. Het belooft een sportieve en spannende wedstrijd te worden.

De aftrap is zondagmiddag om half drie op veld 2 van Sportpark Spoordijk in Tilburg.