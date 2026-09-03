Tilburg University hoopt op steun via testamenten

Tilburg University heeft deelgenomen aan een landelijke campagne om aandacht te vragen voor de mogelijkheid om de universiteit op te nemen in testamenten. Het universiteitsfonds wil hiermee onderzoek, onderwijs en talent blijven ondersteunen. De campagne richt zich op het vergroten van de bekendheid van nalaten aan de wetenschap.

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Wie na zijn leven een bijdrage wil leveren aan de wetenschap, kan Tilburg University opnemen in zijn testament. Het universiteitsfonds van de universiteit doet mee aan een campagne waarin dertien fondsen deze optie onder de aandacht brengen. Het doel is om meer mensen te laten nadenken over nalaten aan onderzoek en onderwijs.

Voor Tilburg University is dit nog een relatief nieuw terrein. Volgens het universiteitsfonds zijn er op dit moment een aantal anonieme donateurs die de universiteit hebben opgenomen in hun testament. Toch is het aantal nalatenschappen nog beperkt in vergelijking met sommige andere universiteiten. Daarom hoopt de universiteit met deze campagne meer bekendheid te krijgen.

Nalaten aan wetenschap

De campagne is een vervolg op een eerdere actie uit 2024. Toen leidde de aandacht tot veel vragen van geïnteresseerden, maar uiteindelijk niet tot nieuwe toezeggingen. Het universiteitsfonds benadrukt dat fondsen werven vaak een lange adem vergt.

Een bijzonder voorbeeld is de 29-jarige Jarell Paulissen, die Tilburg University in zijn testament heeft opgenomen. Paulissen, bij wie op jonge leeftijd de spierziekte Duchenne is vastgesteld, wil anderen met minder financiële middelen de kans geven om te studeren. Zijn verhaal wordt gedeeld op de website van de universiteit.

Bekendheid vergroten

Het universiteitsfonds ziet deze campagne vooral als een manier om mensen bewust te maken van de mogelijkheden. De hoop is dat meer mensen gaan nadenken over het opnemen van Tilburg University in hun testament. Daarmee kan de universiteit in de toekomst belangrijke projecten blijven ondersteunen.