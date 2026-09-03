Man breekt in als Sissie beneden aan het werk is: 'Hij was er al eerder'

Sissie Ploegmakers van de gelijknamige kapsalon in Schaijk is deze week slachtoffer geworden van een inbraak. De dief nam verschillende spullen van emotionele waarde mee uit haar huis. Hij was volgens haar echt op zoek naar iets, want een paar dagen eerder betrapte zij en haar vriend dezelfde man al in hun woonkamer. "Hij zei dat hij de kapsalon zocht", vertelt ze.

Kapsalon Ploegmakers is een bekende naam in de omgeving van Schaijk. De familiekapsalon bestaat al sinds 1933. Sissie nam in 2021 het stokje over van haar vader Maarten. Ze woont boven de kapperszaak aan de Pastoor van Winkelstraat in het centrum van Schaijk.

Sissie weet zeker dat het om dezelfde man gaat: ze zag hem vrijdag in haar woonkamer en ze herkende hem op camerabeelden van buiten bij de kapsalon, die ze bekeek nadat er dinsdag bij haar was ingebroken. In de hoop de dader te vinden, looft ze een beloning van 2500 euro uit.

En daar sloeg de dief dinsdagochtend rond kwart voor negen toe. Terwijl de kapsalon open was, lukte het hem ongemerkt via de achterkant van de winkel in het huis van Sissie te komen. "Ik ontdekte het pas een paar uur later, want ik was aan het werk in de kapsalon beneden", vertelt de kapster. Eerst dacht ze nog dat de man via het dak naar binnen was gekomen.

De dief kon ongestoord zijn gang gaan. Op camerabeelden van buiten bij de kapsalon is hij te zien. Volgens Sissie liet hij een behoorlijke puinhoop achter in haar huis en nam hij ook spullen mee die voor haar veel emotionele waarde hebben. "Er lagen sieraden van mijn overleden moeder die nu weg zijn. Ook heeft hij kleren en tassen meegenomen. Het doet pijn als je weet dat er iemand aan je spullen heeft gezeten", vertelt ze.

Man was al eerder in het huis

En vrijdag was hij volgens haar dus ook al in haar huis: "Mijn vriend en ik hebben hem toen betrapt in onze woonkamer. Hij zei toen dat hij de kapsalon zocht.” Nog beduusd van de hele situatie dacht Sissie er toen niet meteen aan om de politie in te schakelen.

Pas achteraf, na de inbraak dinsdagochtend, viel bij haar het kwartje. Inmiddels heeft ze aangifte bij de politie gedaan. Ook zette ze een bericht op Facebook dat inmiddels door bijna tweeduizend mensen is geliket. Ze hoopt dat de man snel gevonden wordt en looft daarom een beloning uit van 2500 euro voor de gouden tip.