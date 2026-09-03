Groot drugslab in België: twee Brabanders opgepakt, ook huis doorzocht

Twee Brabantse mannen zijn donderdagochtend gearresteerd in een groot drugslab in het Belgische Pelt. Het gaat om een man uit Valkenswaard (41) en een man uit Eindhoven (45). Tijdens die inval doorzocht de politie ook het huis van de opgepakte man uit Valkenswaard.

Naast de twee mannen werd ook een 41-jarige man uit Pelt opgepakt. Ook hij was op dat moment in het lab in België aanwezig.

Inval

De Nederlandse politie startte eerst een groot onderzoek naar een bedrijf in Valkenswaard. Dat deed de politie omdat het bedrijf grote bestellingen chemicaliën deed. De politie vermoedde dat die chemicaliën gebruikt werden voor de productie van synthetische drugs.



Dat leidde tot de inval in het lab in Pelt. “Uit eerste onderzoek blijkt dat hier een grondstof werd geproduceerd die wordt gebruik bij het versnijden van cocaïne. In totaal werden enkele tientallen kilo’s van de grondstof in beslag genomen”, meldt de politie.

Huis doorzocht

Donderdagochtend werd ook het huis van de man uit Valkenswaard doorzocht door agenten. De precieze link met het onderzochte bedrijf in Valkenswaard is onduidelijk. In het huis werden spullen gevonden voor de productie van synthetische drugs, zoals gasmaskers en een ketel.

De drie mannen zitten nog vast.