Vergadering over bouwplannen in Steenbergen

Op woensdag 9 september vergadert de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit in Steenbergen over meerdere bouwplannen. De bijeenkomst begint om half twee in het gemeentehuis.

Gevonden voor jou

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit komt woensdag bijeen om verschillende bouwprojecten in de regio te beoordelen. De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis van Steenbergen aan Buiten de Veste 1.

Er staan vijf plannen op de agenda. Het gaat onder andere om de bouw van vervangende en vrijstaande woningen in Steenbergen en het aanpassen van kozijnen bij een pand in Nieuw-Vossemeer. Ook wordt er een nieuw loodsproject besproken.

Details van de bouwplannen

De vervangende woning staat gepland voor Hoogstraat 52 in Steenbergen. Daarnaast worden er vrijstaande woningen besproken op Courtine 4 (kavel 2) en Courtine 9 (kavel 7), eveneens in Steenbergen.

In Nieuw-Vossemeer betreft het een wijziging van kozijnen aan de zij- en voorgevel van Achterstraat 5a. Het plan voor een loods op Warwickstraat 2 in Steenbergen komt ook aan bod.

De vergadering begint woensdag om 13:30 uur. Iedereen die geïnteresseerd is in de plannen kan deze volgen vanuit het gemeentehuis.