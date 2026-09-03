Bewoner vindt verdacht wit poeder in zijn tuin, hulpdiensten rukken uit

De politie en brandweer rukten donderdagmiddag uit na de vondst van verdacht wit poeder in de tuin van een huis in Dongen. Toch bleek het achteraf iets minder spannend: het ging om mierenpoeder.

De bewoner van het huis aan de Achterhuizensticht in Dongen kon het poeder in de tuin niet thuisbrengen. Hij belde 112 en zowel de brandweer als de politie kwamen met meerdere wagens naar de straat.

Na korte tijd werd een potje met mierenpoeder gevonden en vervolgens was de link snel gelegd. Wel is het nog onduidelijk wie het poeder gestrooid heeft.