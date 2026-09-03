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Bewoner vindt verdacht wit poeder in zijn tuin, hulpdiensten rukken uit

Vandaag om 18:21 • Aangepast vandaag om 18:55

De politie en brandweer rukten donderdagmiddag uit na de vondst van verdacht wit poeder in de tuin van een huis in Dongen. Toch bleek het achteraf iets minder spannend: het ging om mierenpoeder.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De bewoner van het huis aan de Achterhuizensticht in Dongen kon het poeder in de tuin niet thuisbrengen. Hij belde 112 en zowel de brandweer als de politie kwamen met meerdere wagens naar de straat.

Na korte tijd werd een potje met mierenpoeder gevonden en vervolgens was de link snel gelegd. Wel is het nog onduidelijk wie het poeder gestrooid heeft. 

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