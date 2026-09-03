Meld bouwprojecten in Waalwijk aan vóór 13 september

De gemeente Waalwijk roept ontwikkelaars op om hun bouwprojecten voor woningen of schoolhuisvesting vóór zondag 13 september 2026 aan te melden. Dit is nodig om projecten te laten beoordelen en mogelijk een betere plek op de wachtlijst voor stroomcapaciteit te krijgen.

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Vanaf 1 oktober 2026 kunnen gemeenten woningbouwprojecten en plannen voor nieuwe schoolgebouwen aanmelden bij netbeheerder Enexis. Dit geldt voor projecten die tot tien jaar voor de geplande oplevering in aanmerking komen. De aanmelding zorgt ervoor dat deze projecten meegenomen worden in de verdeling van beschikbare ruimte op het elektriciteitsnet.

In Waalwijk kunnen ontwikkelaars projecten aanmelden die voldoen aan specifieke voorwaarden. Het gaat om woningbouwprojecten die vóór oktober 2036 worden gerealiseerd, of om plannen voor nieuwe schoolhuisvesting. Na de sluitingsdatum beoordeelt de gemeente de aanmeldingen op basis van vastgestelde beleidsregels.

Beoordeling en volgordelijst

Het college van burgemeester en wethouders stelt de beleidsregels vast op 8 september 2026. Deze regels worden vervolgens gepubliceerd op de gemeentelijke website. Op basis van de ingediende projecten maakt de gemeente een volgordelijst. Vanaf oktober meldt de gemeente deze projecten in die volgorde aan bij Enexis.

Het aanmelden bij de gemeente biedt echter geen garantie op een stroomaansluiting. Enexis bepaalt uiteindelijk of en wanneer een project capaciteit krijgt, afhankelijk van de landelijke regels en beschikbare ruimte op het elektriciteitsnet.

Snel aanmelden

De gemeente benadrukt dat projecten uiterlijk zondag 13 september 2026 om 23.59 uur moeten zijn aangemeld. Door de korte periode is het belangrijk dat alle informatie volledig en op tijd wordt aangeleverd. Aanmelden kan via de daarvoor bestemde pagina op de gemeentelijke website.

Heb je vragen over de voorwaarden of twijfel je of je project in aanmerking komt? Neem dan contact op met een contactpersoon binnen de gemeente Waalwijk.