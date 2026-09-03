Inbraak Proeflokaal en datalek bij sociale dienst: dit mag je niet missen

Van het bloemencorso in Zundert tot een datalek bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Brabantse Wal. Dit zijn de vijf artikelen die je op donderdag gelezen moet hebben.

Vrijwilligers van het Proeflokaal in Heeswijk-Dinther troffen woensdagochtend een ravage aan. Inbrekers hadden in de nacht van dinsdag op woensdag twee kluizen, consumptiemunten, gereedschap én kratten bier en frisdrank gestolen. De daders kwamen binnen nadat ze een sleutelkastje met geweld van de muur trokken. Ondanks de schrik konden de vrijwilligers de zaak snel opruimen en om één uur weer openen. Lees hier het hele verhaal.

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Er is ook nog sportnieuws. PSV-coach Peter Bosz verklaarde bij een Masterclass in Muziekgebouw Eindhoven dat hij opnieuw "de beste selectie van Nederland" heeft. De coach benadrukt dat vernieuwing goed kan zijn, verwijzend naar vertrokken topspelers. De 18-jarige Amir Bouhamdi tekende bij tot 2031, en Sam Lammers werd op deadline day nog gepresenteerd. Masterclass: Het Geheim van Peter Bosz is vanaf 13 september te zien bij Omroep Brabant. Check het verhaal hier.

Dan naar Bavel. De rechtbank in Den Haag heeft bepaald dat de ouders van de in 2023 overleden Milou Verhoof (17) de namen krijgen van alle veertien ondertekenaars van een euthanasiebrief. In die brief trokken artsen en psychiaters de rol van ouders en behandelaars bij Milou's euthanasie in twijfel. De rechter sprak van "uitzonderlijke omstandigheden" en stelde dat de ouders grote gevolgen ondervinden van de beschuldigingen. Het OM moet de namen binnen vijf werkdagen verstrekken. Lees het verhaal hier.

Lees ook Rechter: ouders Milou moeten namen krijgen van schrijvers euthanasiebrief

Verder nog. Persoonsgegevens van mogelijk alle 2542 cliënten van de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Brabantse Wal zijn bij andere cliënten terechtgekomen. Het datalek ontstond toen uitkeringsspecificaties van augustus in verkeerde enveloppen terecht kwamen. Het gaat om gevoelige informatie zoals namen, burgerservicenummers, bankrekeningnummers en betalingsspecificaties. De ISD heeft een onderzoek ingesteld en vraagt cliënten die onterecht documenten ontvingen deze terug te sturen. Hier lees je meer.

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Tot slot. Zondag 6 september vindt de negentigste editie van Bloemencorso Zundert plaats, het grootste bloemencorso ter wereld. Twintig buurtschappen strijden met dahliacreaties die ze maandenlang hebben voorbereid. De optocht begint om 13.30 uur vanaf de Molenstraat. Parcourskaarten kosten 13 euro in de voorverkoop, tentoonstellingskaarten 6 euro. Bezoekers kunnen het beste met de fiets komen, maar er zijn ook parkeerplaatsen beschikbaar voor 5 euro. Omroep Brabant zendt de optocht live uit. Lees hier alle details.