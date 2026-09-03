Valerius vertrekt van NAC naar Amerikaanse MLS

Cherrion Valerius maakt de overstap van NAC Breda naar Minnesota United FC. Hij wordt tot december 2026 verhuurd, met een verplichte koopoptie in januari 2027.

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Cherrion Valerius speelt binnenkort niet meer voor NAC Breda. De middenvelder vertrekt naar Minnesota United FC, een club uit de Amerikaanse Major Soccer League (MLS). Hij wordt tot en met december 2026 verhuurd. Als hij aan bepaalde sportieve eisen voldoet, neemt de Amerikaanse club hem verplicht over in januari 2027.

Voor de huurperiode ontvangt NAC een vergoeding. Bij de koopoptie heeft de Bredase club een vaste transfersom, een bonus en een percentage van een eventuele doorverkoop bedongen. Financiële details over het contract zijn niet gedeeld.

Van jeugd naar eerste selectie

Valerius kwam in seizoen 2019/2020 over van Spartaan’20 uit Rotterdam naar de jeugdopleiding van NAC Breda. Hij doorliep daar verschillende jeugdelftallen en stroomde uiteindelijk door naar de eerste selectie. Tot nu toe speelde hij 50 wedstrijden voor de club, waarvan 43 in de Eredivisie.

Met zijn vertrek verliest NAC een ervaren speler uit zijn selectie. De club heeft nog niet bekendgemaakt hoe ze het vertrek van de middenvelder op gaan vangen.

Meer achtergrondinformatie over deze transfer is te horen in een podcast met Technisch Directeur Peter Maas en Algemeen Directeur Remco Oversier. Deze podcast biedt een uitgebreide toelichting op de deal.