Bestuurder zwaargewond bij ernstige botsing in Fijnaart

Een bestuurder van een auto is donderdagavond zwaargewond geraakt bij een botsing met een andere auto in Fijnaart. De wagens botsten rond half zeven op elkaar op de Jufvrouwenweg. Een derde auto botste na het ongeval tegen een paal.

Er landde een traumahelikopter in de buurt van de plek van het ongeval. De zwaargewonde bestuurder is gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Een derde auto probeerde de twee gebotste voertuigen te ontwijken, maar botste daarbij tegen een paal. Het is onduidelijk of er ook andere gewonden zijn gevallen. Volgens de politie zijn er 'zes mensen betrokken' bij de botsing, maar 'hoefde niet iedereen naar het ziekenhuis'.

De politie doet onderzoek naar de precieze oorzaak van de botsing. Ze is op zoek naar getuigen, waaronder een fietser die kort voor het ongeluk op de weg reed.