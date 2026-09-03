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Botsing met meerdere gewonden in Fijnaart, traumahelikopter geland

Vandaag om 19:36 • Aangepast vandaag om 19:50
Botsing met meerdere gewonden in Fijnaart (foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink).
Botsing met meerdere gewonden in Fijnaart (foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink).

Meerdere mensen zijn donderdagavond gewond geraakt bij een botsing tussen zeker twee auto’s in Fijnaart. De wagens botsten rond zeven uur op elkaar op de Appelaarsedijk.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Er is een traumahelikopter geland in de buurt van de plek van het ongeval. Om hoeveel gewonden het precies gaat is nog onduidelijk.

Een van de voertuigen eindigde na de botsing in de bosjes naast de weg. Mogelijk is er ook nog een derde voertuig bij de botsing betrokken, maar ook daarover is nog onduidelijkheid. 

De politie doet onderzoek.

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