Botsing met meerdere gewonden in Fijnaart, traumahelikopter geland

Meerdere mensen zijn donderdagavond gewond geraakt bij een botsing tussen zeker twee auto’s in Fijnaart. De wagens botsten rond zeven uur op elkaar op de Appelaarsedijk.

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Er is een traumahelikopter geland in de buurt van de plek van het ongeval. Om hoeveel gewonden het precies gaat is nog onduidelijk.