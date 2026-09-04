Coureurs twijfelen over Dakar Rally: 'Ga team niet in de waagschaal leggen'

De onrust in het Midden-Oosten zorgt voor twijfel onder Brabantse deelnemers aan de Dakar Rally van 2027. Ronald van Loon heeft besloten niet te gaan en ook William de Groot houdt zijn deelname voorlopig af. Andere Brabanders hebben zich juist wél ingeschreven. "Als de spanning in Saudi-Arabië zo blijft, ga ik mijn team niet in de waagschaal leggen", zegt De Groot.

De zorgen zijn er niet voor niets. Voor Saudi-Arabië geldt momenteel een oranje reisadvies: alleen noodzakelijke reizen. Voor het grensgebied met Jemen geldt zelfs rood. Het ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt bovendien voor mogelijke raket- en droneaanvallen. Ook op de Rode Zee is het onrustig. Op 24 augustus meldden de Houthi's uit Jemen dat ze met een raket een Saudi-Arabische olietanker hadden geraakt, zo'n 117 kilometer voor de kust van Yanbu. Juist die havenstad maakt deel uit van de route van de Dakar van 2027: de eerste etappe eindigt daar en een dag later vertrekt het deelnemersveld er weer.

"Ik kreeg mijn spullen niet verzekerd op het schip."

Voor Ronald van Loon, die bij de auto's wilde starten, gaf de veiligheid van zijn team de doorslag om niet deel te nemen. "We hebben met het team overlegd en dit was de conclusie. Op een gegeven moment moet je ergens een knoop doorhakken." Daar komt ook een financieel risico bij. Het materiaal moet per schip naar Saudi-Arabië en juist daar liep Van Loon tegen een probleem aan. "Ik kreeg de spullen niet verzekerd op het schip. Dus dat is ook weer een risico."

Arjan van Tiel uit Venhorst, die als navigator wel naar Saudi-Arabië gaat, denkt dat de verzekeraars een belangrijke rol gaan spelen. "De grote vraag is: wat gaan verzekeringen doen?", zegt hij. "Als zij zich terugtrekken, is het voor iedereen gedaan."

Marnix Leeuw in januari tijdens de Dakar Rally (foto: Omroep Brabant).

Ook Marnix Leeuw heeft zich al wél ingeschreven. De trucker uit Eindhoven zegt niet heel bang te zijn voor de situatie in het Midden-Oosten. "Dat moet denk ik wel goed komen." Ook de Brabantse coureurs Janus van Kasteren en Michiel Becx hebben zich ingeschreven voor de Dakar van 2027. Toch volgt Leeuw de ontwikkelingen nadrukkelijker dan ooit. Het valt hem op dat organisator ASO niets heeft gemeld over de mogelijke gevolgen voor de Dakar Rally door de onrust in het Midden-Oosten. "Dat vind ik wel raar." Op de officiële website wordt ondertussen dan ook gewoon toegewerkt naar de rally, die van 1 tot en met 15 januari wordt gehouden. Volgens Leeuw is voor deze editie de route juist al heel vroeg bekendgemaakt. "Nu weten we eigenlijk alles al. We gaan er gewoon heen."

"Het kan echt last minute nog veranderen."

Dakar-veteraan Kees Koolen uit Bergeijk vindt het nog te vroeg om conclusies te trekken. "We hebben nu nog geen idee hoe de vlag er in januari bij hangt. Dat is voor dit soort besluiten nog zo ver weg." Hij vertrouwt erop dat de organisatie een verstandige afweging maakt. "De organisatie heeft en neemt ook verantwoordelijkheid in hun besluit. Dus vooralsnog vertrouw ik er honderd procent op dat zij een verstandig besluit nemen." "Het kan echt last minute nog veranderen", zegt Koolen. "Maar ik ga ervan uit dat het doorgaat en dan doe ik mee."