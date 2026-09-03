Speciaal politieteam en helikopter ingezet bij lange achtervolging op de A2

Een auto is donderdagavond door meerdere politieauto's en een politiehelikopter achtervolgd op de A2. De achtervolging ging door een groot deel van het oosten van Brabant. Ook wagens van de Dienst Speciale Interventie (DSI) werden ingezet. Dat is een speciaal politieteam voor arrestaties van bijvoorbeeld vuurwapengevaarlijke verdachten.

De achtervolging op de snelweg verliep via onder meer Den Bosch, Vught, Boxtel, Best, Eindhoven. De achtervolging eindigde bij een tankstation aan de A2 bij Maarheeze.

Veel is nog onduidelijk over de achtervolging. De wagens van de DSI reden mee in de stoet van politiewagens, die met loeiende sirenes over de snelweg trokken.

De politie laat nog in het midden waarom de wagen achtervolgd werd en waar de achtervolging is begonnen. Ook is het onduidelijk of er iemand is opgepakt.