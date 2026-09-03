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Auto vliegt uit de bocht en botst tegen boom in Helmond

Vandaag om 22:26
Auto botst vliegt uit de bocht en tegen boom in Helmond (foto: Persbureau Heitink).
Auto botst vliegt uit de bocht en tegen boom in Helmond (foto: Persbureau Heitink).

Een bestuurder van een auto is donderdagavond uit de bocht gevlogen en tegen een boom gebotst in Helmond. Wonderwel raakte de man in de auto niet ernstig gewond. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Een omstander vreesde het ergste toen hij 112 belde na het ongeluk. Hij durfde zelf niet te gaan kijken. Meerdere wagens van de politie en brandweer kwamen vervolgens op de melding af. Ook werd er een traumahelikopter gealarmeerd. 

De helikopter hoefde uiteindelijk niet te komen. Nadat hulpdiensten arriveerden, stapte het slachtoffer zelfstandig uit de auto. De man is ter controle meegenomen met de ambulance naar het ziekenhuis.

De politie doet onderzoek naar de precieze oorzaak van de botsing.

  • Auto botst vliegt uit de bocht en tegen boom in Helmond (foto: Persbureau Heitink).
    Auto botst vliegt uit de bocht en tegen boom in Helmond (foto: Persbureau Heitink).
  • Auto botst vliegt uit de bocht en tegen boom in Helmond (foto: Persbureau Heitink).
  • Auto botst vliegt uit de bocht en tegen boom in Helmond (foto: Persbureau Heitink).

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