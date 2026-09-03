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Man uit huis gehaald na melding dat hij met wapen over straat liep
Gisteren om 22:40 • Aangepast vandaag om 09:12
Een man is donderdagavond uit huis gehaald omdat hij met een vuurwapen over straat zou hebben gelopen in Dongen. Politie kwam met meerdere eenheden naar de Wagnerstraat en wist de man naar buiten te praten.
Met een megafoon werd de man door agenten in de straat verzocht uit huis te komen. Uiteindelijk kwam de bewoner naar buiten. Hij werd niet aangehouden.
Agenten hebben onderzoek gedaan in het huis. Het is nog onduidelijk of er een wapen in het huis is gevonden. Ook de Marechaussee kwam op de melding af, maar waarom is niet duidelijk.
De politieactie trok veel bekijks van omwonenden.
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