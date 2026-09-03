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Ontdek

Man uit huis gehaald na melding dat hij met wapen over straat liep

Gisteren om 22:40 • Aangepast vandaag om 09:12
Politie probeert de man met megafoon uit huis te krijgen (foto: Persbureau Heitink).
Politie probeert de man met megafoon uit huis te krijgen (foto: Persbureau Heitink).

Een man is donderdagavond uit huis gehaald omdat hij met een vuurwapen over straat zou hebben gelopen in Dongen. Politie kwam met meerdere eenheden naar de Wagnerstraat en wist de man naar buiten te praten. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Met een megafoon werd de man door agenten in de straat verzocht uit huis te komen. Uiteindelijk kwam de bewoner naar buiten. Hij werd niet aangehouden.

Agenten hebben onderzoek gedaan in het huis. Het is nog onduidelijk of er een wapen in het huis is gevonden. Ook de Marechaussee kwam op de melding af, maar waarom is niet duidelijk.

De politieactie trok veel bekijks van omwonenden. 

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