Man uit huis gehaald na melding dat hij met wapen over straat liep

Een man is donderdagavond uit huis gehaald omdat hij met een vuurwapen over straat zou hebben gelopen in Dongen. Politie kwam met meerdere eenheden naar de Wagnerstraat en wist de man naar buiten te praten.

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Met een megafoon werd de man door agenten in de straat verzocht uit huis te komen. Uiteindelijk kwam de bewoner naar buiten. Hij werd niet aangehouden.