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Melding over gewapende man op straat in Dongen: politie komt in actie
Gisteren om 22:40 • Aangepast gisteren om 23:57
De politie was donderdagavond met veel agenten aanwezig in de Wagnerstraat in Dongen. Volgens een melding liep er een bewoner over straat met een vuurwapen. De politie was daarna druk bezig om de man uit huis te krijgen.
Met een megafoon werd de man door agenten in de straat toegesproken. Uiteindelijk kwam de bewoners naar buiten. Hij werd niet aangehouden.
Agenten hebben onderzoek gedaan in het huis. Het is nog onduidelijk of er een wapen in het huis is gevonden. Ook de Marechaussee kwam op de melding af, maar waarom niet duidelijk.
De politieactie trok veel bekijks van omwonenden.
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