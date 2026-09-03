Melding over gewapende man op straat: politie en Marechaussee komt in actie

De politie was donderdagavond met veel agenten aanwezig in de Wagnerstraat in Dongen. Volgens een melding liep er een bewoner over straat met een vuurwapen. De politie was daarna druk bezig om de man uit huis te krijgen.

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Met een megafoon werd de man door agenten in de straat toegesproken. Uiteindelijk kwam de bewoners naar buiten. Hij werd niet aangehouden.