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Melding over gewapende man op straat: politie en Marechaussee komt in actie

Vandaag om 22:40 • Aangepast vandaag om 22:52
Politie probeert de man met megafoon uit huis te krijgen (foto: Persbureau Heitink).
Politie probeert de man met megafoon uit huis te krijgen (foto: Persbureau Heitink).

De politie was donderdagavond met veel agenten aanwezig in de Wagnerstraat in Dongen. Volgens een melding liep er een bewoner over straat met een vuurwapen. De politie was daarna druk bezig om de man uit huis te krijgen.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Met een megafoon werd de man door agenten in de straat toegesproken. Uiteindelijk kwam de bewoners naar buiten. Hij werd niet aangehouden.

Agenten hebben onderzoek gedaan in het huis. Het is nog onduidelijk of er een wapen in het huis is gevonden. Ook de Marechaussee kwam op de melding af, maar waarom niet duidelijk.

De politieactie trok veel bekijks van omwonenden. 

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