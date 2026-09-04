Raad steunt plan vluchtelingenopvang Engelen: veiligheid voorop
Het Bossche stadsbestuur houdt vast aan de plannen voor een opvanglocatie voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen in Engelen. Uit een commissievergadering donderdagavond bleek bovendien dat een meerderheid van de gemeenteraad vertrouwen lijkt te hebben in de aanpak van het college. Wel eisen vrijwel alle partijen stevige afspraken over veiligheid, zowel voor inwoners van Engelen als voor de jonge vluchtelingen zelf.
De gemeenteraad heeft alleen een adviserende rol bij de opvang van vijftig jongeren in een voormalig kantoorpand op bedrijventerrein De Vutter. Het college heeft al besloten dat de locatie aan de Beverspijken komt. Raadsleden kunnen alleen wensen en bedenkingen meegeven, maar maakten donderdagavond duidelijk dat ze dat zeer serieus nemen.
Hoewel de locatie in principe vaststaat, vroegen meerdere partijen opnieuw waarom er niet voor een alternatief is gekozen. Wethouder Pieter Paul Slikker was daar duidelijk over. "Er is maar één geschikte locatie aangeboden." Volgens de wethouder past de opvang in de ambitie van het college om af te stappen van noodopvang. "Het is niet ideaal, maar hier slapen de kinderen tenminste in slaapkamers, hebben ze een eigen keuken en ligt school op vijftien minuten afstand."
Veel vragen van de raad aan het college gingen over de voorwaarden waaronder de vluchtelingenopvang moet plaatsvinden. Verschillende partijen willen dat afspraken met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) stevig worden vastgelegd in het bestuursovereenkomst die met ze gesloten wordt. De gemeente moet kunnen ingrijpen als er problemen ontstaan en zelfs de locatie sluiten bij ernstige misstanden.
Sluiten van de locatie
Volgens Slikker krijgt de gemeente voldoende mogelijkheden om op te treden als afspraken niet worden nagekomen. "Zien we dingen misgaan, bijvoorbeeld jongeren die spiegels aftrappen of anderen lastigvallen, dan moet de opvanglocatie maatregelen nemen. Dan kan er bestuursdwang komen als ze dat niet doen. Dat kan leiden tot sluiten van de locatie."
Het college beloofde daarnaast dat er nooit meer dan vijftig jongeren op de locatie worden opgevangen. Ook komt er een leefbaarheidsplan met afspraken over begeleiding, toezicht en contact met de omgeving. In een escalatieladder wordt vastgelegd wanneer gedrag ontoelaatbaar is en welke maatregelen dan volgen.
Extra investeren in Engelen
Opvallend was dat vrijwel alle partijen aandacht vroegen voor de spanningen in Engelen. VVD, CDA, D66, PRO en SP riepen het college op extra te investeren in het dorp. Wethouder Jochem Huibers zegde toe daarmee aan de slag te gaan. Er lopen al initiatieven zoals buurttafels en er komt extra inzet van jongerenwerk en welzijnsorganisatie Farent.
Ook burgemeester Jack Mikkers sprak over het herstel van de verhoudingen in het dorp. "Het zijn geen voor- en tegenstanders, maar mensen met vragen en zorgen", zei hij. Volgens Mikkers draait veiligheid niet alleen om handhaving, maar ook om verbinding tussen inwoners en de jongeren die worden opgevangen.
De partijen PVV en Gewoon Ge-dreven bleven zich tegen de plannen verzetten. Van Hattum (PVV) hamerde op de onveiligheid van de inwoners door de komst van de vluchtelingenopvang. Sjef van Creij (Gewoon Ge-dreven) zei faliekant tegen te zijn. “Het proces rammelt. Het is een slecht plan omdat wonen op een industrieterrein heel ongezond is. Het is niet humaan.” Maarten Kagie van Leefbaar ’s Hertogenbosch wil best jonge vluchtelingen opvangen maar niet met 50 bij elkaar. Hij pleit voor een opvang van tien locaties met vijf jongeren tegelijkertijd.”
Maar een meerderheid van de commissie zegt er vertrouwen in te hebben dat het college de opvang op een verantwoorde manier kan organiseren. PRO raadslid Femke Hoekstra: "Ik heb er heel kritisch naar gekeken en vind dat we het moeten doen. Het college heeft het op een goede manier opgepakt. Ik wil dat het dorp verder kan gaan.”
De gemeenteraad bespreekt het voorstel 16 september opnieuw. Dan kunnen partijen met moties en amendementen hun wensen en bedenkingen officieel meegeven aan het college.
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