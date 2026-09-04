Raad steunt plan vluchtelingenopvang Engelen: veiligheid voorop

Het Bossche stadsbestuur houdt vast aan de plannen voor een opvanglocatie voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen in Engelen. Uit een commissievergadering donderdagavond bleek bovendien dat een meerderheid van de gemeenteraad vertrouwen lijkt te hebben in de aanpak van het college. Wel eisen vrijwel alle partijen stevige afspraken over veiligheid, zowel voor inwoners van Engelen als voor de jonge vluchtelingen zelf.

De gemeenteraad heeft alleen een adviserende rol bij de opvang van vijftig jongeren in een voormalig kantoorpand op bedrijventerrein De Vutter. Het college heeft al besloten dat de locatie aan de Beverspijken komt. Raadsleden kunnen alleen wensen en bedenkingen meegeven, maar maakten donderdagavond duidelijk dat ze dat zeer serieus nemen. Hoewel de locatie in principe vaststaat, vroegen meerdere partijen opnieuw waarom er niet voor een alternatief is gekozen. Wethouder Pieter Paul Slikker was daar duidelijk over. "Er is maar één geschikte locatie aangeboden." Volgens de wethouder past de opvang in de ambitie van het college om af te stappen van noodopvang. "Het is niet ideaal, maar hier slapen de kinderen tenminste in slaapkamers, hebben ze een eigen keuken en ligt school op vijftien minuten afstand."

Veel vragen van de raad aan het college gingen over de voorwaarden waaronder de vluchtelingenopvang moet plaatsvinden. Verschillende partijen willen dat afspraken met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) stevig worden vastgelegd in het bestuursovereenkomst die met ze gesloten wordt. De gemeente moet kunnen ingrijpen als er problemen ontstaan en zelfs de locatie sluiten bij ernstige misstanden. Sluiten van de locatie

Volgens Slikker krijgt de gemeente voldoende mogelijkheden om op te treden als afspraken niet worden nagekomen. "Zien we dingen misgaan, bijvoorbeeld jongeren die spiegels aftrappen of anderen lastigvallen, dan moet de opvanglocatie maatregelen nemen. Dan kan er bestuursdwang komen als ze dat niet doen. Dat kan leiden tot sluiten van de locatie."

Het college beloofde daarnaast dat er nooit meer dan vijftig jongeren op de locatie worden opgevangen. Ook komt er een leefbaarheidsplan met afspraken over begeleiding, toezicht en contact met de omgeving. In een escalatieladder wordt vastgelegd wanneer gedrag ontoelaatbaar is en welke maatregelen dan volgen.