Fontys en TU/e starten uniek project Elektrotechniek

Fontys en TU/e hebben een samenwerking gestart waarbij 370 eerstejaarsstudenten Elektrotechniek samen werken aan innovatieve oplossingen. Het project 'Rock Your Baby' richt zich op het ontwikkelen van slimme technologie om baby's in een maxicosi te kalmeren. Studenten van beide instellingen volgen voor het eerst hetzelfde vak binnen één onderwijsprogramma.

Gevonden voor jou

In Eindhoven zijn donderdag 3 september 250 studenten van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en 120 studenten van Fontys Hogeschool gestart met een gezamenlijke opdracht. Het project ‘Rock Your Baby’ brengt de studenten van hbo en wo samen in gemengde studieteams. Zij gaan onderzoeken hoe een baby in een maxicosi automatisch rustig kan worden door slimme technologie.

De teams, in totaal 42, werken vanaf de eerste week van hun studie samen aan een praktijkgerichte uitdaging. Elk team bestaat uit studenten van beide instellingen en wordt begeleid door een designcoach. Deze aanpak is uniek in Nederland, omdat hbo- en wo-studenten normaal gesproken pas later tijdens hun studie of carrière samenwerken.

Unieke samenwerking

De samenwerking tussen Fontys en TU/e is een belangrijke stap in het vernieuwen van technisch onderwijs. Studenten leren, ontwerpen en werken samen binnen één programma. Bij dit project worden zij ondersteund door honderd docenten, designcoaches en studententutoren van beide instellingen.

Het gezamenlijke onderwijsprogramma biedt studenten de mogelijkheid om elkaars onderwijsomgeving beter te begrijpen. Dit helpt hen bewuste keuzes te maken voor hun studie en verdere ontwikkeling. Het initiatief draagt bij aan het behouden van technisch talent voor de Brainportregio, waar de vraag naar elektrotechnisch geschoolde professionals sterk groeit.

Bijdrage aan Brainport

Fontys en TU/e willen met dit project niet alleen het onderwijs vernieuwen, maar ook inspelen op de behoeften van de regio. De Brainportregio, bekend om zijn technologische innovatie, heeft dringend behoefte aan goed opgeleide elektrotechnici. Door studenten al in hun eerste jaar samen te brengen, hopen de instellingen technische professionals op te leiden en te behouden voor de regio.

Het project Rock Your Baby is onderdeel van het bredere initiatief ‘Beethoven’, dat zich richt op het ontwikkelen van technische talenten. Beide instellingen zetten zich in om studenten optimaal te begeleiden en hen te helpen hun talenten volledig te benutten binnen de elektrotechniek.