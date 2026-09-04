Raadsvergadering Valkenswaard bespreekt bezuinigingen

De gemeenteraad van Valkenswaard bespreekt op donderdag 10 september een voorstel over bezuinigingen voor de komende jaren. De vergadering is openbaar en start om half acht ’s avonds in het gemeentehuis.

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Het belangrijkste onderwerp op de agenda is het voorstel over voorkeursscenario's voor de bezuinigingsopgave van 2027 tot en met 2030. De raadsleden zullen de verschillende opties bespreken en de mogelijke gevolgen voor de gemeente evalueren.

De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis van Valkenswaard en is toegankelijk voor publiek. Belangstellenden kunnen vanaf 19.30 uur plaatsnemen om de discussies en besluiten live mee te maken.

Ook te volgen via livestream

Voor wie niet in persoon aanwezig kan zijn, is er de mogelijkheid om de vergadering online te volgen. Via een livestream op computer, tablet of telefoon is alles rechtstreeks te zien.

Naast het voorstel over de bezuinigingen staan andere onderwerpen op de agenda. De volledige lijst met agendapunten is terug te vinden op de website van de gemeente Valkenswaard.