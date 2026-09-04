Fikse natuurbrand op Strabrechtse Heide, boer voorkomt erger

Op de Strabrechtse Heide woedde donderdagnacht brand. Mensen van de manege die toevallig in de omgeving waren, zagen een rode gloed midden op de heide. Toen ze erheen fietsten, zagen ze dat een stuk heide van ongeveer een voetbalveld groot vlam had gevat.

Mede door de harde wind breidde het vuur zich snel uit. De brandweer kwam met drie tankautospuiten naar de Strabrechtse Heide. Een boer leegde meerdere keren zijn gierton over de plek waar het vuur woedde. Zo hebben de vlammen zich niet veel verder kunnen verspreiden.

Volgens de brandweer speelde de boer een cruciale rol bij het enigszins beperken van de brandschade.