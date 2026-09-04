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Drie kwartier vertraging door ongeluk op A58 bij Tilburg-Reeshof
Vandaag om 08:24 • Aangepast vandaag om 09:33
Een ongeluk op de A58 bij Tilburg-Reeshof heeft vrijdagochtend voor een flinke file gezorgd. Op het hoogtepunt was de vertraging drie kwartier. Een busje reed daar tegen de vangrail.
Na het ongeluk werden twee rijstroken afgesloten. Verkeer vanuit Bavel moest via de vluchtstrook verder rijden en daarom rekening houden met drie kwartier vertraging.
Rond kwart voor negen werd de weg weer vrijgegeven en nam de vertraging weer af. Een berger heeft het voertuig weggehaald.
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